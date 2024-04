Der Arlbergtunnel ist bis Ende November dicht

Der im Dezember 1978 in Betrieb genommene Tunnel war in den vergangenen Jahren bereits öfters über Monate gesperrt: 2015 und 2017 wurden die Tunneltechnik aufgemotzt und allgemeine Arbeiten durchgeführt, 2023 und 2024 steht nun die erste große Generalsanierung seit der Eröffnung an. Man sei sich angesichts der vierten Sperre innerhalb weniger Jahre der Belastung für alle Beteiligten bewusst, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm: „Jedoch haben wir dafür gesorgt, dass wir die notwendigen Sanierungen nach 50 Jahren im Betrieb so kurz wie möglich halten.“