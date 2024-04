Videospielen an der Universität fürs Masterstudium

Angetrieben haben das Karriereevent die „pioneers of game development austria“, ein Verband von Spielentwicklern aus ganz Österreich – sie erzählten über Herausforderungen der Arbeitswelt und die Etablierung künstlicher Intelligenz in der Gaming-Industrie. Bei den jungen Studis kam das gut an: Sie konnten mit Praxisbeispielen die an der Uni erlernte Theorie wie Programmierung und kreative sowie analytische Arbeit auffetten. Studienprogrammleiter Felix Schniz: „Wir haben schon eine große und vielfältige Community von Expertinnen und Experten in Game Studies aufgebaut.“