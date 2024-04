Western Cowboys sagen nach 22 Jahren „Adieu“

Es war eine schöne Ära und es tut auch ein bisschen weh, aber es ist der richtige Zeitpunkt“, sagt Christian Pöschl, Bandleader der Western Cowboys. Seit 22 Jahren tritt die Gruppe auf Bühnen im In- und Ausland auf, hatte mehrere Fernsehauftritte, erhielt 12 Austrian Country Awards und veröffentlichte sechs Studioalben. Achtmal veranstaltete die Gruppe eigene Country-Kreuzfahrten für Fans. „Es war eine wunderbare Zeit und wir sind dankbar für die vielen Momente, die wir erleben durften. Wir haben in Österreich alles erreicht, was man mit Countrymusic erreichen kann und waren 22 Jahre vorne mit dabei“, sagt Pöschl.