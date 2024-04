Bildungstempel mit EU-weiter Strahlkraft eröffnet

Viele Lehrbereiche

Qualifizierungen werden in elf Lehrberufen angeboten, wie in den Bereichen Elektro-, Kälteanlagen-, Metall- sowie Installations-, Gebäude- und Heizungstechnik. Für zusätzliche 22 Fachbereiche, wie in Erneuerbaren Energien oder der Automatisierungstechnik, soll es Weiterbildungen geben. Alle Schulungsteilnehmer absolvieren als Einstiegsmodul den sogenannten Energieführerschein, die Themen Klima und Nachhaltigkeit sind in sämtlichen Ausbildungsvarianten vertreten. Am Ende steht für die Teilnehmer jeweils ein Zertifikat. Die angebotenen Lehrabschlüsse erfolgen generell in verkürzter Zeit, in der Regel nach 15 bis 22 Monaten.