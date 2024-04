Pollensaison: Sind Sie von Allergien betroffen?

Wie ist das bei Ihnen: Sind auch Sie von Allergien betroffen und wenn ja, gegen was sind Sie allergisch? Welche Symptome quälen Sie und was hilft Ihnen, mit Ihrer Allergie umzugehen? Welche Tipps würden Sie anderen Betroffenen geben? Hat sich Ihrer Erfahrung nach die Allergie-Situation in unserer Gesellschaft verschlimmert? Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge!