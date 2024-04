Bird Experience: Ganz im Zeichen der Vögel

Die ganze Woche stehen Workshops, Vorträge und Exkursionen auf dem Programm. Was genau findet man unter birdexperience.org. Am Freitag eröffnet dann auch die Messe. Hier finden Vogerlgucker, Fotografen und Naturinteressierte alles rund um den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und seine hier lebenden und durchziehenden Vögel. „Die Bird Experience ist jedes Jahr ein Fixpunkt für viele Ornithologen“, freut sich auch Nationalparkdirektor Hannes Ehrenfeldner. „Dank der guten Bedingungen zur Vogelbeobachtung, wird die BEX sicherlich wieder ein voller Erfolg.“ Die Messe findet am Seegelände in Illmitz statt. Heuer gibt es auch die Möglichkeit mit einem Shuttlebus direkt vom Informationszentrum oder vom Pfarrzentrum zum See und wieder zurück kutschiert zu werden.