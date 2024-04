Heroin-Dealer brutal verprügelt und ausgeraubt

Vor der hinterlistigen Tat präparierte das Duo ein Geldbündel. „Im Inneren befand sich nur Zeitungspapier“, teilt die Landespolizeidirektion mit. Zudem bewaffneten sich beide Kärntner mit Pfeffersprays. Anschließend lockten die beiden den 35-jährigen Slowenen in Villach in eine Seitengasse. „Als dieser die Suchtmittel aus dem Handschuhfach nehmen wollte, wurde er von den Beiden mit den Pfeffersprays und mit Schlägen attackiert. Das Opfer flüchtete aus seinem Auto, wurde eingeholt und von den Männern zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Beiden entrissen ihm die Suchtmittel und flüchteten. Danach teilten sie sich die Suchtmittel“, so die Polizei.