Die Giants haben keine Angst vorm Ex-Liga-Schreck

„Junges Team mit Potenzial“

Während die Tiroler in den letzten Jahren fast schon Angst und Schrecken in der Liga verbreitet haben, hat sich das mittlerweile durch die Zweigleisigkeit mit der European Football League etwas geändert. Von ihren drei Spielen konnten sie eines gewinnen. „Sie sind in der heimischen Liga nicht mehr der ganz große Schreck, unterschätzen dürfen wir sie aber trotzdem nicht“, warnt Bleckmann. Der manche Spieler des Gegners besser kennt. „Mit einigen bin ich gemeinsam im U20-Nationalteam. Die Raiders sind ein junges Team mit Potenzial.“