Bischofshofen unter Druck, Pinzgau vor Pflichtsieg

Bischofshofen steht in der Westliga vor einem wichtigen Spiel. Nach drei Niederlagen in Folge, darunter die Derby-Pleite gegen St. Johann vergangene Woche, muss die Elf von Adonis Spica wieder gewinnen, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Gegen Imst wird das allerdings kein leichtes Unterfangen. „Mit der Lizenz sind sie sicher zusätzlich motiviert“, weiß der Übungsleiter und betont gleichzeitig: „Wir wollen die drei Punkte in Bischofshofen behalten!“