Saisonstart! Ganz Graz wird jetzt zum Gastgarten

In der Gamlitzer spricht man (fast) alle Sprachen

Unten, in der Altstadt, ordnet Oliver Peitler am Mehlplatz gerade die Speisekarten. In 15 (!) Sprachen hat der Chef der Gamlitzer Weinstube sein Speisenangebot übersetzen lassen – von Italienisch über Kroatisch bis Japanisch, Finnisch und sogar Afrikaans. „Das ist eigentlich aus einem Jux entstanden. Stammgäste haben mir dann bei der Übersetzung geholfen, und alle Sprachen waren auch schon in Gebrauch.“ Am kommenden Sonntag baut er den Gastgarten auf die altbekannte Größe aus. Die Gamlitzer und ihr bodenständiges Flair haben ja längst nicht nur bei Promis wie Paul Pizzera längst Kultstatus.