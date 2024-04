Salzburg muss in Linz eine Reaktion zeigen!

Die Stimmung bei Meister Salzburg war schon einmal deutlich besser. Zu viel ist in den vergangenen elf Tagen vorgefallen. Nach dem 1:0-Coup gegen Sturm am Ostersonntag schwebten die Mozartstädter zunächst auf Wolke sieben. Nur um sich nach dem Aus im Cup-Halbfinale daheim gegen die Grazer (3:4) und dem mageren 1:1 gegen Rapid am Sonntag fast wie in der Hölle zu fühlen. In beiden Spielen ließ die Truppe von Trainer Gerhard Struber nicht zum ersten Mal in dieser Saison vieles vermissen.