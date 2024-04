Nachhaltigkeit, Schmäh und ein Leder-Bikini

Nichts, was Gabalier auf den Schultern lastet, er nimmt’s mit einem Zwinkern gelassen Apropos, ohne Bewegung kommt der ehemalige „Dancing Stars“ und „Let’s Dance“-Profi nicht aus. In seinem Garderoben-Wagen wird akrobatisch-anmutend auch mal das „Kreuz ausgeknackst“, wie nebenan gezeigtes Bild beweist. Die Drehblöcke mit je 12 Tagen scheint dem Team, bestehend aus rund 40 Leuten, Freude zu bereiten. Zufrieden zeigt man sich auch ob der Quote: Jede Erstausstrahlung fährt stabil um die vier Prozent Marktanteil ein. Die Entscheidung, ob dies nun an Gabaliers Schultertraining – man verzeihe der Schreiberin dieser Zeilen den Scherz – oder an einem Erfolgsrezept liegt, überlassen wir Ihnen. „Jeder kommt mal in die Situation, dass er sich von etwas trennen muss, dass er etwas erbt, dass eine alte Wohnung zu räumen ist“, erklärt Gabalier das Geheimnis des Formats. „Und weil es den Wiederverkauf gibt, schmeißt man hier nichts weg, sondern verwertet wieder. So gesehen hat alles, was bei uns über den Tisch geht, eine super Ökobilanz.“ Und so auch wieder ab 2. Juni, wenn alte Schätze in neuen Folgen mit Frauenpower wie der von Nüdling auf ServusTV zu sehen sind.