Meister-Manager: „Mache alles mit Leidenschaft!“

Sein Hauptberuf hat indes weniger mit Handball zu tun. Wilczynski ist Unternehmer. Der Wiener gründete die Padelzone mit aktuell 17 Standorten in ganz Österreich – und die Sportbox (bei jener auf der Donauinsel gab’s die Meisterparty). „Wir bieten da viele Bewegungsprogramme für Kinder an“, so der 42-Jährige, zusätzlich Gesellschafter bei der Job-Plattform Xalent. Conny, wie geht sich das alles aus? „Ein Tag dauert oftmals von 7 bis 23 Uhr. Aber ich mache in Beruf und Freizeit alles mit Leidenschaft, habe tolle Leute um mich.“ Wie im Vorjahr beim Titelgewinn.