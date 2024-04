Camerata Salzburg bezauberte in Dornbirn

Heutzutage löst das Hauptthema des Cellokonzertes Nr. 1 in C-Dur von Joseph Haydn sicher bei jedem Klassikfreund einen Aha-Effekt aus. Doch das war nicht immer so, denn dieses Konzert war bis in die 1960er-Jahre verschollen. Mittlerweile zählt es zum Kernrepertoire der Cellisten. So trat auch die Salzburgerin Julia Hagen mit diesem Konzert schon mehrfach in Erscheinung. Die 29-Jährige stammt aus bestem Hause, ist Tochter von Clemens Hagen, dem Cellisten des weltberühmten Hagen-Quartetts, und ihr Großvater Oskar Hagen, übrigens aus Lustenau stammend, war Bratscher im Mozarteum-Orchester Salzburg.