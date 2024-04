Fokus auf Garten: Deutsche Kette bald in Tirol

Gute Nachrichten für Gartenliebhaber vor allem im Raum Wörgl. Am 6. Mai eröffnet Thomas Philipps den ersten Markt in Tirol und gleichzeitig den größten in Westösterreich. „Auf rund 2300 Quadratmetern bietet Marktleiter Carsten Nordhoff gemeinsam mit seinem Team alles, was für Haushalt, Heim, Garten und Tier gebraucht wird“, heißt es von dem deutschen Familienunternehmen. Von Gartenartikeln, Haushaltswaren über Dekoration bis hin zu Drogerieartikeln und Tiernahrung bietet der neue Markt 18.000 Artikel.