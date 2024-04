Sturmspitzen über 100 km/h in Österreich

Auch Wien stürmisch

Am Brunnenkogel ebenfalls in Tirol auf 3437 Metern Seehöhe wurden 106,6 km/h Windspitze. Auch Buchberg in Niederösterreich auf 460 Metern Seehöhe (106,2 km/h), die Wiener Jubiläumswarte (450 Meter Seehöhe, 101,9 km/h) und die Rudolfshütte in Salzburg (2317 Meter Seehöhe; 100,1 km/h) brachten es auf dreistellige Windspitzen.