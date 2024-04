Gebrüder Weiss baut neuen Standort in Wolfurt

Aktuell sind die IT-Teams am Standort in Kennelbach angesiedelt, wo die Kapazitäten allerdings – genauso wie beim Firmensitz in Lauterach – ausgeschöpft sind. „Deshalb wollen wir einen Standort schaffen, der langfristig Wachstumspotenzial bietet.“ Nach dem Umzug werden in Wolfurt in der IT rund 300 und in der Logistik rund 50 Mitarbeitende beschäftigt sein – weiteres Wachstum mit einhergehender Aufstockung des Personals sind bereits eingeplant.