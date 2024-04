Plötzlich schwärmt gar Didi Hamann von den Bayern

Als Bayern-Hagiograf hatte sich Hamann in jüngerer Vergangenheit ja nicht hervorgetan. Noch in der Vorberichterstattung zum Spiel Arsenal gegen Bayern zeigte sich der Sky-Experte nicht eben überbordend zuversichtlich, was ein gutes Ergebnis der Bayern angeht. Die Mannschaft sei schlicht in einer schlechten Verfassung, die nicht einfach abzuschütteln sei.