Kogler: „KPÖ muss sich von Stalinisten trennen“

Zwischen Diagonale-Terminen stattete der Vizekanzler am Montag dem Grazer Start-up EET einen Besuch ab – es ist bekannt für seine Mini-PV-Anlagen, die sich am Balkon montieren lassen. „Vor zwei Jahren haben wir das tausendste Gerät verkauft, heuer das zehntausendste“, zeichnet CEO Christoph Grimmer die Entwicklung der Firma nach. 80 Mitarbeiter zählt man aktuell. Sie schrauben in Graz unter anderem die Speicher-Systeme per Hand zusammen. Für EET gibt es „viel Rückendwind“, vor allem in Form von Förderungen. Seit Jahresbeginn ist Fotovoltaik von der Mehrwertsteuer befreit. „Eine Bedingung war, dass man diese Ersparnis auch an die Kunden weitergibt“, sagt Kogler.