Stockt die UEFA die EM-Kader auf 26 Mann auf?

Die UEFA will die Möglichkeit von größeren Kadern bei der Fußball-Europameisterschaft prüfen. Eine Aufstockung von 23 auf 26 Spieler pro Team schloss Europas Kontinentalverband am Montag nicht aus und kündigte eine baldige Entscheidung zu der wichtigen Personalfrage für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland an.