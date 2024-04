„Online-Schnäppchen“ kostete Frau 2400 Euro

Ein günstiges Kleidungsstück auf einer beliebten Online-Verkaufsplattform hat einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Krems schlussendlich ein kleines Vermögen gekostet. Denn anstatt knapp 15 Euro zu bezahlen, hat die Frau in Summe gleich zweimal 1200 Euro an Betrüger überwiesen. Diese hatten ihr nämlich per SMS einen Link geschickt und sie damit auf eine Bezahlseite weitergeleitet, die jener der echten Website detailliert nachempfunden war. Dort forderten die Unbekannten sie auf, ihre Bankdaten einzutragen.