Enttäuschung und Erleichterung bei Eisritter Zorn

Ob und wie es kommende Saison weitergeht, steht noch in den Sternen. Vor allem die Sponsoren müssen wieder mitspielen. „Da kommt Jahr für Jahr eine Lawine an Kosten zusammen, allein der Treibstoff“, ächzt Zorn. Pro Jahr würden die Preise um bis zu zehn Prozent steigen. Persönlich lodert das Feuer beim Eisritter aber. Er will weiterfahren! „An mir würde es nicht liegen“, betont der 53-Jährige.