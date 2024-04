Wegen Angst ums Erbe eigene Schwester wüst bedroht

Wüste Drohungen kurz vor Weihnachten

Völlig konträr zu seinem eigentlichen Charakter, versucht der 35-Jährige den Richter zu überzeugen. „Ich hab‘ in der Zeit leider viel getrunken. Ich wusste an dem Tag, dass mein Papa sterben wird. Meine wichtigste Person. Mein Ein und Alles.“ Deswegen seien ihm am 22. Dezember 2023 die Sicherungen durchgebrannt. Der Wiener rief seine ältere Schwester an, beschimpfte sie wüst, drohte ihr und ihrem Mann etwas anzutun. Die Tochter – seine Nichte – würde er vergewaltigen, schrie der Angeklagte ins Telefon.