Nach Gewalt an Schulen: FPÖ will Strafalter senken

Eine Buben-Bande soll, wie berichtet, in einer Mittelschule in Graz-Umgebung eine Art Schreckensregime geführt haben und immer wieder Mitschüler drangsaliert haben. Als „Höhepunkt“ soll in der Woche vor den Energieferien ein 14-Jähriger mehrere Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Insgesamt drei Burschen wurden infolge von der Schule suspendiert.