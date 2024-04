Hitzewelle im April: 30 Grad jetzt schon zu Mittag

An rund 50 Wetterstationen 25 Grad erreicht

Bereits um 12.30 Uhr lagen einige Wetterstationen nahe der 30-Grad-Marke, teilte Geosphere Austria am Montag mit. In Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich wurden 29,3 Grad gemessen. In Weyer in Oberösterreich waren es kurz nach Mittag vorerst 28,3 Grad und in Feldkirch in Vorarlberg 28,0. Außerdem hatte es bereits an rund 50 der insgesamt fast 280 Wetterstationen der Geosphere mehr als 25 Grad.