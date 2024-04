Es geht los: Schrill, schriller, Snowbombing!

Unter dem Motto „Eine Reise durch den Weltraum“ fand am Sonntagnachmittag in Mayrhofen im Zillertal der Auftakt zur Snowbombing-Woche mit dem legendären Roadtrip statt. Dekorierte Fahrzeuge und farbenprächtige Kostüme der Teilnehmenden verwandelten die Parade in ein beeindruckendes Schauspiel. Zahlreiche Schaulustige säumten die Hauptstraße, um die Eröffnung der „Greatest Show on Snow“ mitzuerleben.