Biker schlitterte über Leitplanke: Schwer verletzt

27-Jähriger erschrak, stürzte über Abhang

Bereits einige Minuten zuvor hatte es ebenfalls auf der L21 gekracht, diesmal in Fahrtrichtung Stanzach. Ein 27-jähriger Deutscher fuhr gerade durch eine Linkskurve, als ihm ein Auto entgegenkam. Dadurch erschrak der Mann so sehr, dass er über den rechten Straßenrand hinausgeriet und in der Folge über einen leichten Abhang stürzte.