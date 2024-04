Bub (6) lief plötzlich auf Straße: Von Pkw erfasst

Die Frau war mit ihrem Kind am nördlichen Gehsteig der Villacher Straße in Klagenfurt unterwegs, als sich der Sechsjährige plötzlich von ihr losriss und Richtung Süden über die Fahrbahn der Villacher Straße lief. Ein 53-jähriger Klagenfurter, der mit seinem Auto gerade in die Innenstadt fuhr, hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen und fuhr den Buben an.