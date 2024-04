Spitzenteams lassen Punkte liegen

Ein unterhaltsames Salzburger Derby sahen die 1500 Zuschauer am Samstag im Max Aicher Stadion in Maxglan. Die Austria und Grünau schenkten sich nichts, trennten sich am Ende leistungsgerecht 3:3. Dabei erwischten die Maxglaner den besseren Start – Zottl und Schwaighofer sorgten für eine 2:0-Führung. Die Walser kamen vor der Pause nach einem Standardtreffer von Kapitän Pertl aber noch zum Anschluss.