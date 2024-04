Abfahrt verpasst: Passagiere reisten Schiff nach

Die anderen Passagierinnen und Passagiere versuchten ihr Glück im nächsten Hafen in Gambia. Dort legte die „Norwegian Dawn“ allerdings wetterbedingt gar nicht erst an. Trotz dieses Rückschlags gab die Gruppe nicht auf und reiste per Fähre in den Senegal weiter. Inzwischen konnten die acht Passagierinnen und Passagiere wieder an Bord gehen und ihre Reise fortsetzen.