Tiroler Jungbauer stürzte mit Schlepper über Hang

In Leins in Arzl im Pitztal kam es am Freitag gegen 11.20 Uhr zu dem Unfall. Der 20-jährige Einheimische war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, mit dem Schlepper Mist auf einem steilen Feld auszubringen. Dabei kam der Schlepper plötzlich ins Rutschen und bewegte sich rund 50 Meter Richtung Tal. Das Zugfahrzeug stellte sich quer und überschlug sich zweimal, bevor es zum Stillstand kam.