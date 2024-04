Der Weg zum Cup-Glück führt stets über Salzburg

Roman Kienast hat den ersten erfolgreichen „Bullenritt“ in der Saison 2009/10 noch in guter Erinnerung. Bei seinem Sturm-Debüt war er im Cup-Achtelfinale gegen Salzburg zehn Minuten im Einsatz, hat bei Schneetreiben mit einem raffinierten Heber die 2:0-Sensation fixiert. „Im Finale haben wir dann Wr. Neustadt mit 1:0 besiegt! Das könnte heuer wieder eine kleine Parallele werden. Sturm ist für mich gegen Rapid leichter Favorit, wobei das Spiel erst gespielt werden muss“, sagt der Co-Trainer der Vienna (der über die WhatsApp-Gruppe des Legendenklubs nach wie vor mit Sturm verbunden ist), „denn Rapid hat sich unter Trainer Klauß gesteigert! Ich werde mir das Endspiel wie im Vorjahr auf jeden Fall live ansehen – die Stimmung war ja unglaublich. Von den Fans her ist das das perfekte Finale.“