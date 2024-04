Mann (25) stürzte nach Lokalbesuch in Tiefe – tot

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Mittwoch in St. Anton am Arlberg: Ein 25-jähriger Norweger war nach einem Besuch in einem Lokal wohl über eine Mauer gestiegen und dabei rund 50 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Er wurde am Mittwochnachmittag gefunden. Die Ermittlungen laufen.