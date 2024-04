Schutzstatus-Senkung: „Almwirtschaft statt Wolf“

„Der Druck und die Argumente aus Tirol zeigen Wirkung, die EU lenkt bei den großen Beutegreifern langsam ein und die EU-Kommission denkt über eine Senkung des Schutzstatus nach. Wir haben mit der Novelle des Tiroler Jagdgesetzes die Grundlage für die Entnahme gelegt. Wir werden weiterhin alles daransetzen, die traditionelle Almwirtschaft und unseren Lebensraum zu sichern und können dabei auf die Unterstützung der anderen Bundesländer zählen. Jetzt dürfen wir den Druck nicht nachlassen“, erinnert Tirols LH Anton Mattle auch an die EU-Wahl am 9. Juni, bei der es wichtig sein wird, mit Sophia Kircher weiterhin eine starke Tiroler Vertreterin in Brüssel zu haben.