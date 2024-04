Hundehaltung in der Stadt: Wie denken Sie darüber?

Welche Erfahrung haben Sie mit der Hundehaltung in der Stadt bisher gemacht? Welche Herausforderungen sehen Sie für Hundehaltende in Städten, die es am Land vielleicht nicht so gibt? Haben Sie konkrete Vorschläge, um das Zusammenleben von Hundehaltenden und anderen in der Stadt zu verbessern? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen, bereichern Sie mit ihnen die Diskussion unten in den Kommentaren!