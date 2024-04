Deutscher starb bei Absturz, Fliegerwrack geborgen

Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz am Karsamstag in den Stubaier Alpen in Tirol gab die Polizei am Mittwoch neue Details bekannt. Die Leiche des Piloten wurde mittlerweile obduziert, das Fliegerwrack aus etwa 2800 Metern Seehöhe mittels Hubschrauber geborgen.