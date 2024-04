Sacha Baron Cohen weist Vorwürfe von Wilson zurück

Bereits 2016 machte Rebel keinen Hehl daraus, dass es Unstimmigkeiten mit ihrem Co-Star am Set gegeben hatte. „Jeden Tag fragt er: ,Rebel, kannst du dich in dieser Szene einfach ausziehen?‘ Und ich sage: ,Nein!‘ Sacha und ich hatten dieselbe Agentin in Amerika und ich sagte: ,Sacha, ich werde unsere Agentin Sharon angerufen und ihr sagen, wie sehr du mich belästigst‘“, erklärte sie einst in einem Radio-Interview.