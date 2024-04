Das wünscht sich Sturms Sportchef vom VAR

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann wurde wegen Beleidigung des Gegners im März zu einer Funktionssperre von zwei Monaten, davon ein Monat bedingt, verdonnert. Stimmt da die Verhältnismäßigkeit?

Ich möchte das nicht vergleichen und alte Sachen auffrischen. Ich will, dass in der Liga wieder Ruhe einkehrt. Bei mir hat es im Herbst den Vorfall mit Referee Julian Weinberger gegeben, den ich leicht berührt habe. Dafür habe ich eine 500 Euro-Geldstrafe erhalten. In einem internen Schreiben der Schiris hat es danach Kritik am zu milden Urteil gegeben. Sie haben wohl auf die nächste Möglichkeit gewartet und mich jetzt umso härter bestraft. Ich überlege noch, ob ich zum Protestkomitee gehe. Bis Freitag habe ich Zeit.