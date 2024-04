Nach Rot-Skandal: „Tritte und Schläge nicht dabei“

Die Flutlichter in der Merkur Arena hatten schon lange Feierabend, da ging es am Ostersonntag in den Stadionkatakomben noch her! Der Grund: Natürlich die Rot-Lawine im Finish gegen Salzburg! Ein trauriger Höhepunkt eines Fußballfestes. Sturm hatte bärenstark losgelegt, als würde man die Bullen mit Haut und Haaren verputzen wollen. Doch kurz nach der Pause der Schock mit dem 0:1, ehe im Finish die Lage eskalierte, Stankovic und Lavalée sowie der Salzburger Gourna-Douath Rot sahen.