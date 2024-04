Verkehrsunfälle: Vier Menschen starben in Kärnten

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) veröffentlichte heuer wieder die Statistik der Verkehrstoten in unserem Land: „Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten heuer im 1. Quartal um fast ein Drittel auf 53 und damit den zweitniedrigsten Wert im 21. Jahrhundert zurückgegangen.“ Zwar konnte auch in Kärnten ein Rückgang verzeichnet werden, dennoch wurden rund 400 Menschen bei Verkehrsunfällen in den ersten drei Monaten verletzt.