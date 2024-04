Mehr als 40 Grad im Schatten in Thailand gemessen

Sommer seit Februar

Bereits seit März ist es in vielen Teilen Thailands ungewöhnlich heiß. Das Wetteramt warnte, dass in diesem Sommer, der in Thailand Ende Februar begonnen hat, die Temperaturen um bis zu zwei Grad höher liegen könnten als normalerweise. Die gefühlte Temperatur könne zeitweise die gefürchtete 50-Grad-Marke überschreiten (siehe Video oben). Gerade Länder in Südostasien haben mit immer längeren Hitzewellen zu kämpfen.