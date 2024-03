St. Pölten und Austria im Finale des Frauen-Cups!

Mit Mühe hat Titelverteidiger SKN St. Pölten im Halbfinale des Frauen-Fußball-Cups das Aus vermieden! Erst in der Verlängerung bezwangen die Wölfinnen am Samstag zu Hause die Vienna mit 1:0 und treffen im Finale am 1. Mai auf die Wiener Austria. Violett setzte sich bei Vizemeister SPG SCR Altach/FFC Vorderland mit 2:1 (0:1) durch und jubelte über den bisher größten Erfolg der noch jungen Historie, was den Frauen-Fußball betrifft.