Ein Jubelfest wird auf der Schallaburg gefeiert

Neue Einblicke in 1000-jährige Geschichte

Die heurige Ausstellung „Renaissance einst, jetzt & hier“ knüpft daran an und macht das Schloss selbst zum zentralen Ausstellungsobjekt. Die Besucher können bisher nicht öffentlich zugängliche Bereiche wie das Neuschloss und den Kryptoportikus erleben und bekommen durch wiederhergestellte und neu geschaffene Sichtachsen aufschlussreiche Einblicke in die Anlage, deren Geschichte bereits vor 1000 Jahren begann. Geschäftsführer Erwin Klissenbauer: „Die Schallaburg ist ein unvergesslicher Lieblingsplatz für Gäste, die gerne einen ganzen Tag hier verbringen.“ Die Ausstellung öffnet am 13. April ihre Pforten.