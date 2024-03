LIVE ab 19.30 Uhr: Manchester City gegen Arsenal

Die Lehrstunde vom 26. April 2023 mündete in einer Meisterfeier. Manchester City gelang mit dem 4:1 gegen Arsenal im Showdown der entscheidende Zug, einen Monat später bejubelten die Himmelblauen die geglückte Titelverteidigung in der Premier League. Heuer soll es anders laufen, geht es nach den in Hochform in Manchester antretenden „Gunners“. Acht Spiele in Folge hat Arsenal nun gewonnen, nicht wenige mittels Kantersieg.