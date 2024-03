Lkw-Anhänger mit Tausenden Hühnern stürzte um

Gackerndes Unglück Freitagvormittag zwischen Lacken und Feldkirchen in Oberösterreich: Ein Lkw-Anhänger mit Tausenden Hühnern stürzte in einer Kurve um. Insgesamt hatte der Lastwagen 9000 der Tiere geladen. Die Feuerwehr konnte einige von ihnen per Hand einfangen und retten.