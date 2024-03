Polen-Legende: „Keine Chance gegen Österreich“

Der Thriller zerrte auch am Nervenkostüm von Radosław Gilewicz: „Ich konnte nicht mehr sitzen, bin nur noch hin und her gegangen, von einer Ecke zur anderen“, schildert der frühere Bundesliga-Torjäger seine Gemütslage beim Play-off-Elferschießen zwischen Wales und Polen. Welches Letztere 5:4 für sich entschieden: „Ich wusste, Szczęsny im Tor wird mit seiner Klasse einen halten. So war es dann auch.“