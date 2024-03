Zwei Unfälle am Stück: Flüchtiger Lenker gestellt

Gleich zwei Unfälle gehen auf seine Kappe – nun wurde der flüchtige Täter ausgeforscht. Am Freitagabend, am 22. März, trieb der Lenker seinen Unfug in Leoben. Auf der Edlinger Straße (L116) kam es zum ersten Unfall – ein Pkw musste ausweichen, weil der 47-Jährige auf ihn zuraste, und touchierte daraufhin einen Straßenpfosten. Doch anstatt stehenzubleiben, raste der gefährliche Lenker weiter und kollidierte wenige Minuten später mit einem Pkw auf der Eisen Straße (B115). Er beging erneut Fahrerflucht.