Sekundenschlaf: Steirerin landete mit Auto in Pool

Am Dienstagnachmittag ist eine 61-Jährige durch Zaun und Thujenhecke eines Einfamilienhauses in St. Peter im Sulmtal in der Weststeiermark gekracht und mit ihrem Auto im Pool gelandet. Auslöser für den wilden Ritt war Sekundenschlaf. Die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon.