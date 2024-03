EM für ÖFB-U21 nach 2:2 gegen Zypern weit weg

In der 90. Minute brachten die Hausherren nach einem Corner den Ball nicht weg und ließen dann auch noch Giannis Satsias aus den Augen, der in der Mitte vollendete. In den neun Minuten Nachspielzeit wurde Österreich gefährlicher als in den 90 Minuten zuvor. Nicolas Binder (93.), Demir (97.) und Estrada, der einen Abschluss des einschussbereiten Bernhard Zimmermann verhinderte (98.), vergaben, ehe Riegler per Kopf in der letzten Aktion nach Demir-Ecke noch erfolgreich war. Damit gab es ein Remis wie beim Test-1:1 am Freitag an selber Stelle gegen Dänemark.