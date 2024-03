Heftiger Föhnsturm bildet Staubwolken in NÖ

Der „Krone“-Leserreporter konnte am Dienstag seinen Augen nicht trauen, als er mit dem Auto durch Strasshof fuhr und sah, wie ein orkanartiger Sturm die Häuser umhüllte und mit Dreck ummantelte. „Ich habe zuerst gedacht, es brennt und raucht irgendwo“, sagt der Leserreporter. Die Sicht war so miserabel, als wäre der Ort in dichten Nebel gehüllt.